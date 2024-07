Estado de São Paulo tem o menor número de roubos da história no primeiro semestre

Recorde anterior havia sido registrado nos primeiros seis meses de 2006, com cerca de 106 mil ocorrências

Reprodução/Jovem Pan News



O estado de São Paulo registrou no primeiro semestre de 2024 o menor número de roubos desde o início da série histórica, em 2001. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) nesta quinta-feira (25). A comparação entre o primeiro semestre de 2024 e o mesmo período de 2023 mostra uma redução de 13,2% nos casos de roubo. No primeiro semestre de 2024, foram registrados 101.130 boletins de ocorrência de roubos nos municípios paulistas. No mesmo período do ano passado, o número foi de aproximadamente 116.523 ocorrências. Isso representa uma diminuição de cerca de 15 mil crimes desse tipo, consolidando o menor número de roubos para um primeiro semestre desde o início da medição. O recorde anterior havia sido registrado no primeiro semestre de 2006, com pouco mais de 106 mil ocorrências.

Publicado por Luisa Cardoso