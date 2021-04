Estado de SP registra queda de 11,9% nas internações de pacientes com Covid-19 em uma semana

Diminuição no total dos números é puxada, em grande parte, pelas hospitalizações em leitos de enfermaria

Até a última terça-feira, dia 13 de abril, o Estado registrou uma taxa de ocupação de 85,5% nos leitos de UTI



O Estado de São Paulo registrou queda de 11,9% nas internações de pacientes com Covid-19 em uma semana. Segundo o último boletim epidemiológico, em todo o Estado, cerca de 25.980 pessoas estão hospitalizadas devido a doença. Deste total 13.919 pacientes estão em leitos de enfermaria e 12.061 em leitos de UTI. A diminuição no total de internações é puxada, em grande parte, pelas hospitalizações em leitos de enfermaria. Os números de internações em UTI demoram mais a cair pelo fato de o tempo médio de recuperação ser mais longo.

No período de 24 horas, de domingo para segunda-feira, 2.208 pessoas deram entrada em algum leito hospitalar por Covid-19 no Estado de São Paulo. Este é o menor número de internações diárias desde 2 de março. A nível de comparação, na semana anterior, em 5 de abril, foram 2.373 internações. Até a última terça-feira, dia 13 de abril, o Estado registrou uma taxa de ocupação de 85,5% nos leitos de UTI, enquanto que na região metropolitana o índice está em 84,3%.

Mas, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, 22 hospitais ainda estão com 100% dos leitos de UTI para pacientes com Covid-19 ocupados. Nas redes sociais, o governador João Doria disse que a fase emergencial reduziu em 17,4% as internações por Covid-19 no Estado nas duas últimas semanas e afirma que a medida demonstrou ser fundamental para proteger vidas. Desde o início da pandemia, já são mais de 2.667 mil casos confirmados e 84.380 vidas perdidas pelo coronavírus em São Paulo.

*Com informações do repórter Fernando Martins