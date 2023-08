Estados Unidos adotam modelo de Pix com base na tecnologia brasileira

Canadá também mostrou interesse na modalidade de pagamento

Marcello Casal Jr/Agência Brasil Pix, pagamento instantâneo brasileiro, foi criado pelo Banco Central



Os Estados Unidos adotaram com base na tecnologia brasileira o seu modelo de Pix. O CEO da C&M Software, Orli Machado, especialista em liquidação interbancária e que atua no setor financeiro do Brasil, acompanha a implementação do FedNow, o nome do Pix americano. “Assim como no Pix, será no FedNow. São muito mais baratos em comparação a outros meios de pagamento. Quando se fala em pagamento instantâneo, está envolvendo o tomador de dinheiro, o financiador e a liquidez da operação, que são três interessados”, comentou. Orli Machado lembrou da tradição do Brasil em tecnologia financeira após um longo período de instabilidade econômica e o desenvolvimento de sistemas de conta corrente, compensação de cheque e DOC, automação de agências e o sistema de pagamento brasileiro com integração e controle do Banco Central (BC) nas operações realizadas no país. Tanto no Brasil como nos Estados Unidos, mesmo com diferenças nos sistemas e produtos, a economia nas operações é fundamental. “A redução de custo também é uma obrigação por conta do consumismo extensivo”, acrescentou Orli Machado. Após os Estados Unidos, o Canadá e outros países da América Latina demonstram interesse na modalidade de pagamento via Pix.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos.