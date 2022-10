Estilo único de ir além da informação marca 1º ano da Jovem Pan News

Grade de programação acerta ao incluir debates francos entre opiniões contraditórias sobre um mesmo tema

Reprodução/Jovem Pan News/Jornal da Manhã Vitor Brown apresenta o programa "Os Pingos nos Is", líder de audiência da Jovem Pan News



Após um ano no ar, a TV Jovem Pan News conquista rapidamente espaço junto ao público com o seu estilo de informar, indo além da notícia. A apresentadora do Jornal da Manhã, Adriana Rede, considera que o público da JP News deseja muito mais que apenas a informação. “Que data especial, né? Que alegria e que honra fazer parte. A TV Jovem News tem provocado a cada dia, desde que estreou, que veio para ficar. O sucesso incrível da audiência da nossa programação é prova da importância do serviço que a gente vem oferecendo e do quanto acertamos no formato dos nosso programas, que dão liberdade de opinião e trazem discussão franca entre diferentes pontos de vista”, comenta. O coordenador de memória da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), Elmo Francfort também avalia o crescimento da TV Jovem Pan News: “Novamente essa família, os Amaral Machado de Carvalho, se reinventando e mostrando que sabe fazer bem, mostrando que se consegue transformar aquilo que as pessoas dizem ‘por onde caminha, será que vai se inventar uma coisa nova?’, mostra que é possível se fazer, sim”.

Alguns programas da grade da JP News já estão acostumados com o primeiro lugar da audiência. É o caso de “Os Pingos nos Is”, apresentado por Vitor Brown. “Quando começou o projeto da TV, eu não imaginava que teria um crescimento tão rápido. Imaginei até que haveria uma migração de público. Aquelas pessoas que acompanhavam a gente, até então, pelo rádio ou pela internet, migrariam para a TV, que seria uma plataforma a mais para que as pessoas nos acompanhassem. Mas, não, não foi só isso que aconteceu. Além disso, cresceu também o público nas redes sociais, na Panflix, nos canais do YouTube, e ainda uma audiência que não para de subir na TV. Toda semana, todo dia praticamente, a gente atinge um novo piso”, comenta Brown.

Emílio Surita, apresentador do programa Pânico, também ressalta a audiência da TV. “A Jovem Pan News tem uma nova cara e está surpreendendo a gente, de tanta audiência que ela tem. E o mais legal é a repercussão na rua”, diz. As críticas são bem-vindas, esperadas, e até quando não são qualificadas provam que a Jovem Pan está incomodando, diz o CEO do grupo, Roberto Alves de Araújo. “É sinal do sucesso. As pessoas falam mal de você quando você está incomodando. Se incomoda, mostra que o trabalho está sendo bem feito”, diz. A Jovem Pan nasceu em São Paulo com a missão de conquistar os ouvintes do Estado. Com a rádio que virou TV, a missão, agora, é conquistar cada vez mais telespectadores por todo o Brasil.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos