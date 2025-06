Estudo identifica 14 agrotóxicos na chuva no Estado de São Paulo

Pesquisa da Unicamp, que se estendeu por dois anos, teve como objetivo identificar uma tendência de contaminação em diferentes regiões

Um estudo da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) trouxe à tona uma preocupante descoberta: a presença de 14 tipos de agrotóxicos na água da chuva em cidades como São Paulo, Campinas e Brotas. Sob a coordenação da professora Cassiana Montagner, a pesquisa integra um levantamento mais amplo sobre o uso de agrotóxicos na cultura da cana-de-açúcar, um setor em que o estado de São Paulo se destaca como o maior produtor do Brasil e um dos líderes mundiais. A contaminação ocorre quando os defensivos agrícolas aplicados nas plantações se dispersam na atmosfera, especialmente durante a pulverização, e acabam sendo transportados pelas chuvas.

O estudo, que se estendeu por dois anos, teve como objetivo identificar uma tendência de contaminação em diferentes regiões, evitando conclusões baseadas em ocorrências pontuais. Entre os agrotóxicos detectados, quatro possuem potencial cancerígeno, e alguns já estão proibidos no Brasil. A professora Montagner esclarece que a presença desses compostos na água da chuva não representa um risco imediato à saúde humana, a menos que haja exposição prolongada. Ela destaca a necessidade urgente de atualizar as regulamentações, que muitas vezes se baseiam em estudos de toxicidade desatualizados, como é o caso das normas para água de rio, que datam de 2005.

Além disso, a pesquisa chama a atenção para o aumento de quase 20% nas aprovações de novos defensivos agrícolas no Brasil no ano passado, totalizando mais de 500 produtos liberados. A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo afirmou, em nota, que realiza monitoramento contínuo do uso de agrotóxicos por meio de um programa estadual, fiscalizando atividades agrícolas para garantir o cumprimento da legislação e práticas sustentáveis. O controle sobre a proibição e liberação desses produtos é feito em conjunto pelo Ministério da Agricultura, Anvisa e IBAMA.