Defesa Civil alerta para ventos intensos em São Paulo entre 29 e 30 de Junho

A Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta sobre a possibilidade de ventos intensos que devem ocorrer entre os dias 29 e 30 de junho. As áreas afetadas incluem a capital paulista, a Baixada Santista, além de regiões como os Vales do Ribeira e do Paraíba, Serra da Mantiqueira, litoral norte, Marília, Itapeva, São José dos Campos, Sorocaba e Campinas. Esses ventos podem provocar danos, como destelhamentos e a queda de árvores e postes. Após um final de semana com clima ensolarado, a previsão indica uma queda nas temperaturas a partir de quarta-feira (2). As mínimas podem ficar abaixo dos 13°C durante as madrugadas.

No domingo, as temperaturas devem oscilar entre 17°C e 26°C, e não há expectativa de chuvas para esse dia. Na segunda-feira, a temperatura matinal deve iniciar em torno de 15°C, com a máxima não ultrapassando os 20°C. A umidade relativa do ar estará elevada, superando 65%. O dia será marcado por muitas nuvens, mas a previsão não indica chuvas para a região.

