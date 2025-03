EUA cancelam 83% dos programas de ajuda internacional da USAID

Decisão confirmada pelo secretário de Estado, Marco Rubio, faz parte da campanha do presidente Donald Trump para reduzir os gastos do governo

ANGELA WEISS / AFP De acordo com Rubio, programas não estavam alinhados com os interesses nacionais do país



O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, anunciou na última segunda-feira (10) uma decisão significativa do governo de Donald Trump: o cancelamento de 83% dos programas da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID). Esta agência é responsável por uma parte considerável da ajuda humanitária global. A decisão foi o resultado de uma revisão de seis semanas, iniciada por uma ordem executiva assinada por Trump em janeiro. O objetivo da revisão era avaliar a conformidade dos programas de assistência externa com a política do governo, especialmente em temas sensíveis como aborto, planejamento familiar e diversidade.

Com a implementação dos cortes, 5.200 contratos foram cancelados, o que resultou em uma economia de bilhões de dólares para o governo dos Estados Unidos. De acordo com Rubio, programas não estavam alinhados com os interesses nacionais do país. A USAID, criada em 1961, tem um papel crucial no financiamento de programas de saúde e emergência em 120 países, operando com um orçamento anual de mais de 42 bilhões de dólares. Este montante representa 42% da ajuda humanitária global, destacando a importância da agência no cenário internacional.

A decisão de Trump e seus aliados de considerar a assistência externa como um desperdício gerou um debate acalorado. Enquanto o governo defende a medida como uma forma de proteger os interesses nacionais, organizações humanitárias expressaram preocupações significativas. Elas alertam que os cortes podem comprometer a estabilidade e a saúde de populações vulneráveis ao redor do mundo, que dependem desses recursos para enfrentar crises humanitárias e de saúde.

*Com informações de Grieco Holtz

*Reportagem produzida com auxílio de IA