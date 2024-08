EUA enviam reforços para proteger Israel de ataque do Irã

Pentágono ordenou o envio acelerado de um contingente com porta-aviões e um submarino com mísseis teleguiados para a região

Os Estados Unidos determinaram o envio de reforços para proteger Israel de um possível ataque do Irã. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, afirmou que o país precisa estar preparado para uma série de grandes ataques significativos. O Pentágono ordenou o envio acelerado de um contingente com porta-aviões e um submarino com mísseis teleguiados para a região, como demonstração de apoio a Israel. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, juntamente com os governantes de França, Alemanha, Itália e Reino Unido, pediram que o Irã desista das ameaças de atacar Israel. Teerã e seus aliados no Líbano, Iraque e Iêmen ameaçam o estado judeu com represálias após o assassinato do líder militar do Hezbollah e do chefe político do Hamas em julho.

Em meio ao temor de novos ataques, o governo israelense confirmou que participará de negociações para a implementação de um plano de cessar-fogo para a Faixa de Gaza. O porta-voz do governo israelense, David Mener, afirmou que uma equipe será enviada para conversas nesta quinta-feira. O anúncio veio após pressão internacional, especialmente dos Estados Unidos, Egito e Catar. No entanto, as perspectivas de um desfecho positivo diminuíram depois que Israel bombardeou uma escola que abrigava deslocados de guerra na Faixa de Gaza, matando 93 pessoas no sábado. O exército israelense afirmou que o local servia como centro de comando do Hamas e da Jihad Islâmica, relatando a morte de pelo menos 31 combatentes na operação.

