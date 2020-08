EUA: Pai de homem negro baleado por policial diz que filho está paraplégico

O advogado da família pediu justiça e disse que será preciso um milagre para Blake voltar a andar

Reprodução / Twitter O vídeo compartilhado nas redes sociais, no domingo, mostra Jacob caminhando em direção ao próprio carro, quando um dos policiais dispara sete vezes contra ele



O pai de Jacob Blake, homem negro que foi baleado por um policial branco nos Estados Unidos, disse nesta terça-feira, 25, que o filho está paralisado da cintura para baixo. De acordo com Jacob Blake, que tem o mesmo nome do filho, as balas atingiram a medula e ainda não se sabe se a lesão será permanente. Emocionado, ele descreveu a ação como uma tentativa de homicídio sem sentido e disse que a vida do filho importa, fazendo referência ao slogan do movimento “Vidas Negras Importam“.

O vídeo compartilhado nas redes sociais, no domingo, mostra Jacob caminhando em direção ao próprio carro, quando um dos policiais dispara sete vezes contra ele pelas costas em Kenosha, no Wisconsin. O advogado da família, Benjamin Crump, pediu justiça e disse que será preciso um milagre para Blake voltar a andar. Uma onda de protestos anti-racistas tomou conta da região e o governador declarou estado de emergência e manteve o toque de recolher na cidade. Os dois policiais foram afastados e o caso continua sendo investigado.

