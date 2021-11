Evento voltado para ‘indústria criativa’ estimula recuperação econômica do setor cultural

Mercado das Indústrias Criativas do Brasil reúne 115 empreendedores e 30 palestrantes de nove segmentos; evento será online e aberto ao público

StartupStockPhotos/Pixabay Evento conta com palestrantes de diversos setores, como moda, teatro, cinema, animação, museus e design



Com a missão de internacionalizar a produção cultural brasileira e promover o intercâmbio entre o Brasil e 23 países ibero-americanos, o Mercado das Indústrias Criativas do Brasil dá voz e visibilidade a artistas e produtores da área. O MICBR 21 é aberto a todos os públicos e ocorre de maneira virtual até essa sexta-feira, 19. O evento é um estimulo para a recuperação econômica do setor cultural. Estarão reunidos 115 empreendedores e 30 palestrantes de nove segmentos. Entre eles moda, teatro, cinema, animação, museus e design. Foi aberto um edital público de chamada para esses empreendedores identificando e conectando compradores nacionais e internacionais interessados em seus produtos.

A ideia é possibilitar o financiamento de iniciativas culturais e criativas, incentivando a profissionalização desses agentes, como explica Rodrigo Rossi, coordenador de Desenvolvimento de Cooperação Técnica da Organização dos Estados Ibero-americanos. “Dentro do setor do design, eu posso ter design de moda, design artístico… Tem muitas opções. Então não adianta você vir com um produto e o comprador não ser da sua área. Existe vários sub-setores. A gente contratou uma equipe de especialistas em nove segmentos da área da economia criativa e escolheu a dedo os compradores de relevância, de peso nacional e internacional, que poderia se interessar por esses produtos dos empreendedores”, explicou Rossi.

Sarah Ellis, diretora de Desenvolvimento Digital da Royal Shakespeare Company, uma das companhias de teatro mais importantes do mundo, deu uma palestra para o MICBR nesta quarta-feira. 17. Para ela, a inovação digital ajudou muito a enfrentar os tempos de pandemia. “É uma imagem digital, em 3D, que tiramos do prédio e escaneamos enquanto estávamos confinados. Esses são fatos que durante esse período realmente nós ajudaram a refletir sobre o nosso futuro de maneira nova e diferente”, apontou Sarah. O evento será online. Para acompanhar, basta acessar o site.

*Com informações do repórter Victor Moraes