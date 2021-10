Eventos-teste no Rio registram menos de 10 casos de Covid-19

Segundo prefeitura da capital fluminense, metade dos contaminados tinha apenas uma dose do imunizante

JOAO GABRIEL ALVES/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Eventos-teste do Rio pediam comprovante de vacinação e exame PCR negativo



A prefeitura do Rio de Janeiro informou nesta sexta-feira, 22, que poucos casos de Covid-19 foram confirmados após eventos-teste realizados ao longo de outubro no município. Até o momento, o Instituto Municipal de Vigilância Sanitária da capital autorizou 29 eventos, 10 deles – 7 jogos de futebol e 3 festas particulares – já completaram o prazo de monitoramento, período de 14 dias nos quais o surgimento de novos casos são analisados. Para acessar todos os encontros as pessoas precisavam estar testadas e vacinadas. Na partida entre Fluminense e Avaí, realizada no começo de outubro, apenas uma das quase 3 mil pessoas esperadas não pôde acessar o estádio porque foi diagnosticada com a Covid. Entre o público efetivamente presente, 7 casos suspeitos foram monitorados e apenas um foi confirmado, com sintomas leves e sem maiores consequências. Cerca de 50% dos 10 casos foram detectados em pessoas com apenas metade do esquema vacinal. De acordo com dados divulgados pelo município, a taxa de incidência da doença na última semana foi três vezes menor do que no começo do mês. A expectativa é de que, por causa do avanço da vacinação contra a Covid-19, novos eventos, como Ano Novo e Carnaval, sejam autorizados na capital sem o uso de máscaras.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga