Ex-assessora de Flávio é denunciada por lavagem de dinheiro da milícia
De acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro, Raimunda Veras Magalhães integrou uma rede de pessoas e empresas utilizada pelo jogo do bicho ligado ao miliciano Adriano da Nóbrega, filho da acusada
Por
Rodrigo Viga e Victor Trovão
20/03/2026 10h23 - Atualizado em 20/03/2026 10h32
Divulgação / Polícia CivilAdriano da Nóbrega, que foi morto em 2022 em uma operação policial na Bahia.
Raimunda Veras Magalhães, ex-assessora do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), foi denunciada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) na quinta-feira (19) sob acusação de participar de um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao miliciano Adriano da Nóbrega, filho de Raimunda que foi morto em 2022 durante uma operação policial na Bahia.
Segundo o MP-RJ, Raimunda integrou uma rede formada por pessoas e empresas usada para “receber, movimentar e ocultar valores oriundos do jogo do bicho”. A investigação aponta que o grupo utilizou negócios de fachada para esconder recursos obtidos com atividades ilegais.
A Justiça expediu dois mandados de prisão e seis de busca e apreensão no âmbito da Operação Legado, que investiga um esquema milionário de lavagem de dinheiro, capitaneado por Adriano da Nóbrega, exploração de bancas do jogo do bicho em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro.
A organização criminosa teria movimentado mais de R$ 8,5 milhões por meio da exploração do jogo do bicho em Copacabana, em parceria com o bicheiro Bernardo Belo, além da venda de imóveis.
O MP-RJ apresentou também denúncia contra o deputado federal Juninho do Pneu (União Brasil-RJ) e Julia Lotuffo, apontada como a ex-esposa de Adriano da Nóbrega.
A reportagem da Jovem Pan tenta contato com Raimunda Veras Magalhães, o deputado Juninho do Pneu e Julia Lotuffo para posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.
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