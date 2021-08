Ex-deputada Flordelis tem transferência de presídio determinada pela Justiça

Ex-parlamentar é acusada de ser a mandante do assassinato do marido, pastor Anderson do Carmo; mudança de unidade prisional acontece para impedir o contato da pastora com outros envolvidos no crime

WALLACE MARTINS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Flordelis é acusada de ser a mandante do assassinato do marido, pastor Anderson do Carmo



A Justiça do Rio de Janeiro determinou nesta terça-feira, 17, a transferência da ex-deputada federal Flordelis, presa na sexta-feira, 12, dois dias após ter seu mandato cassado na Câmara dos Deputados. Ela é acusada de ser a mandante do assassinato do marido, pastor Anderson do Carmo. A decisão judicial ordenou que ela fosse levada do Instituto Penal Santo Expedito para o Talavera Bruce, ambos no Complexo de Bangu. O motivo da mudança é que no mesmo presídio em que duas pessoas que são acusadas de envolvimento no crime também estão no mesmo presídio em que a ex-parlamentar, entre elas a neta de Flordelis. Há uma ordem judicial que proíbe o contato da ex-deputada com outros réus do processo. A transferência para outra unidade em Bangu foi mais uma derrota para a ex-parlamentar, uma vez que a defesa queria que ela fosse levada para um presídio em Campos, cidade no Norte do Estado. Anderson do Carmo foi morto com mais de 30 tiros na garagem de casa em 2019 e a ex-deputada nega que tenha arquitetado o crime. Um filho biológico de Flordelis está preso, acusado de ser o autor do crime.

Leia também Em Bangu, Flordelis divide cela comum com outras detentas Com a polícia em casa, Flordelis faz transmissão ao vivo e pede orações: 'Sou inocente' Câmara aprova cassação do mandato de Flordelis

*Com informações do repórter Rodrigo Viga