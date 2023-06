Ex-deputado Fernando Cury será julgado em julho por importunação sexual contra Isa Penna

Em dezembro de 2020, Cury passou a mão no seio da colega no plenário da Alesp

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo/Divulgação Justiça de São Paulo marcou para 26 de julho o julgamento, por videoconferência, do ex-deputado estadual Fernando Cury



A Justiça de São Paulo marcou para 26 de julho o julgamento, por videoconferência, do ex-deputado estadual Fernando Cury por importunação sexual contra a ex-parlamentar Isa Penna. Em dezembro de 2020, Cury passou a mão no seio da colega no plenário da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), em um abraço por trás, durante votação do orçamento do Estado para 2021. A ação foi flagrada por uma câmera de segurança do local. Após o episódio, o Conselho de Ética da Alesp suspendeu o mandato do ex-deputado por 180 dias. Além disso, ele foi expulso do partido Cidadania. O Tribunal de Justiça recebeu a denúncia do Ministério Público (MP) contra Cury apenas um ano depois. Na época, a defesa de Fernando Cury disse que ele “não teve a intenção de desrespeitar a colega do PSOL ou assediá-la” e classificou a ação como “leve e rápido abraço”. A suspensão do mandato implicou na paralisação do mandato. Assim, Padre Afonso (PV) tomou posse como suplente.

*Com informações da repórter Letícia Miyamoto.