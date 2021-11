Ex-governador de Goiás, Iris Rezende morre após mais de três meses internado

Político de 87 anos estava internado em um hospital de São Paulo após sofrer um AVC em 6 de agosto; velório e sepultamento vão acontecer em Goiânia

Reprodução / Twitter @IrisRezendeM Iris Rezende encerrou a vida política em 2020, quando finalizou seu quarto mandato como prefeito de Goiânia



O ex-governador de Goiás e ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende, morreu, aos 87 anos, na madrugada desta terça-feira, 9, na capital paulista. Ele faleceu no Hospital Vila Nova Star, no Itaim Bibi, por volta da 00h30. O político estava internado há mais de três meses devido a um acidente vascular cerebral (AVC) sofrido em 6 de agosto. Na ocasião, o ex-prefeito deu entrada no hospital com fortes dores de cabeça e chegou a fazer uma cirurgia para conter uma hemorragia na cabeça. Em 31 de agosto, ele foi transferido para São Paulo, e durante seu tempo de internação ele passou por períodos de melhora e chegou a ter alta da UTI, mas, no último sábado, 6, precisou ser intubado para conter uma infecção e o quadro de saúde piorou. Segundo a assessoria de Iris, o corpo do ex-prefeito de Goiânia deve ser encaminhado para a cidade, onde acontecerá o velório do político no Palácio das Esmeraldas, ainda sem horário confirmado. O enterro também será no município, no Cemitério Santana, e está marcado para às 17 horas.

Iris Rezende encerrou a vida política em 2020, quando finalizou seu quarto mandato como prefeito de Goiânia, após 60 anos de carreira. Ele também foi vereador, deputado estadual, governador e ministro por duas vezes, governo de José Sarney e também de Fernando Henrique Cardoso (FHC). O atual governador de Goiás, Ronaldo Caiado, já se manifestou nas redes sociais lamentando a morte do colega e decretou luto oficial. “Nosso Estado chora a sua partida, meu amigo. Saudades”, escreveu no Twitter. Iris Rezende nasceu na cidade de em Cristianópolis, em Goiás, mesmo local de nascimento da cantora Marília Mendonça, que morreu na última sexta-feira, 5, vítima de um acidente aéreo.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini