Ex-meia do Corinthians, Danilo vira refém durante assalto em barbearia de SP

Atual técnico da equipe sub-23 do clube informou que os bandidos levaram apenas uma corrente que ele usava; imagens mostram o atleta deitado no chão

LUIS MOURA / WPP / ESTADÃO CONTEÚDO Imagens de câmeras de segurança mostram quando três criminosos entram no estabelecimento e rendem funcionários e clientes, entre eles o ex-jogador



O ídolo e ex-meia do Corinthians, Danilo Gabriel de Andrade, foi assaltado em uma barbearia no Tatuapé, zona leste de São Paulo, na terça-feira, 5. Imagens de câmeras de segurança mostram quando três criminosos entram no estabelecimento e rendem funcionários e clientes. É possível ver Danilo deitado no chão, com os braços esticados. O atleta, que atualmente é técnico da equipe sub-23 do clube, informou que os bandidos levaram apenas uma corrente que ele usava. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública disse que o caso é investigado pelo 30º Distrito Policial do Tatuapé e que já foram identificados dois suspeitos. Agora, as diligências serão feitas para localizar a dupla.

*Com informações do repórter Fernando Martins