América-MG desperdiça pênalti, mas faz 2 a 1 e vence de virada o Palmeiras

Pela primeira vez na história do Brasileirão, o Coelho venceu o adversário alviverde

O América-MG ainda teve um pênalti desperdiçado



No Independência, América-MG recebeu o Palmeiras e venceu de virada, por 2 a 1, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi a primeira vitória do Coelho contra o Palmeiras na história do torneio nacional. O resultado deixa o Verdão em terceiro na tabela, 11 pontos atrás do líder Atlético-MG. O América é o 10º colocado. O primeiro tempo em Minas começou com o América pressionando a zaga palmeirense, chegando a carimbar a trave de Jaílson aos 11 minutos em chutaço de Ademir. O Palmeiras se segurava e tentava bolas rápidas no ataque, em um dos contra-ataques, Rony recebeu lançamento, girou e chutou na saída de Cavichioli, abrindo o placar. O VAR foi acionado e confirmou o gol. Apesar de diminuir o ritmo, o Coelho ainda levou perigo ao adversário com Ademir e Fabrício Daniel. No início do segundo tempo, Dudu marcou aos cinco minutos, mas a arbitragem anulou o lance por impedimento.

Aos 14 minutos, com interferência do árbitro de vídeo, foi marcado um pênalti para o América-MG. Felipe Azevedo foi para a cobrança, mas acertou o travessão. Aos 27, Patric marcou um golaço ao acertar o ângulo palmeirense em chute de fora da área. Dez minutos depois, Rodolfo forçou chute e colocou Jaílson para trabalhar. Aos 43, outro pênalti foi marcado para o Coelho. Ademir foi para o lance e converteu, virando o jogo. Nos acréscimos, Ribamar ainda teve a chance de fazer o terceiro, mas chutou para fora. Na próxima rodada, o Palmeiras recebe o Bragantino no Allianz e o Coelho viaja para enfrentar o Juventude.