Grupo de investigadores afirma ter descoberto identidade do ‘Assassino do Zodíaco’ após 52 anos

Serial killer que aterrorizou a Califórnia no fim dos anos 1960 nunca foi pego pela polícia

Reprodução/ New York Post Assassino do Zodíaco pode ter sido descoberto



Um dos maiores mistérios dos Estados Unidos pode ter sido solucionado. Nesta quarta-feira, 6, um grupo formado por 40 investigadores, jornalistas e oficiais de inteligência militar anunciou ter descoberto a identidade do serial killer ‘Assassino do Zodíaco‘. Ele ficou famoso ao cometer 37 assassinatos no Norte da Califórnia no fim da década de 1960 e, ao não ser pego pela polícia, começou a enviar diversas cartas enigmáticas ao jornal San Francisco Chronicle. Segundo o grupo ‘Case Breakers’, o nome do homem era Gary Francis Poste, e ele morreu em 2018. A equipe encontrou evidências forenses e fotos da câmara escura de Poste, além de uma foto que mostrava cicatrizes no rosto de Gary que eram muito parecidas com a descrição do assassino.

No entanto, depois que a informação veio à tona, o FBI anunciou ao site USA Today que o caso continua em aberto e não forneceu nenhuma informação adicional. O policial de Riverside, Ryan Railsback, disse ao Chronicle que não há evidências das provas. “Existe uma chance de que (o suspeito do Caso Breakers) matou Cheri Jo Bates [primeira vítima]? Não”, disse. “Se você ler o que eles divulgaram, é tudo evidência circunstancial. Não é muito”, completou o xerife.