Exemplo de descaso, overbooking vira rotina entre companhias aéreas e causa prejuízos a passageiros

Prática abusiva de vender passagens sem garantir assento no voo é cada vez mais frequente no Brasil

Reprodução/Linkedin/Jerome Cadier Prática de vender passagens aéreas mesmo sem garantir espaço no voo causa transtorno para os passageiros nos aeroportos



Um dos maiores descasos das empresas aéreas com os passageiros é o chamado overbooking. A prática abusiva de vender passagens sem garantir assento no voo é cada vez mais frequente no Brasil. Para especialistas, a última saída neste caso é recorrer à Justiça. O advogado Lucas Braga explicou à reportagem da Jovem Pan News que o overbooking ocorre quando há uma grande demanda por passagens nos sites das empresas, mesmo que a oferta não seja garantida. Ou seja, o cliente compra a passagem mesmo que ainda não tenha o voo disponível. Muitas companhias alegam que não é possível, por meio das compras online, definir o número de assentos e quando o excesso ocorre o passageiro é realocado para um novo voo, o que nem sempre acontece. Braga avalia que em muitos casos as empresas agem com consciência de que o consumidor terá problemas: “A gente não consegue verificar se a vaga está, ou não, disponível. Eu acho que aí é que gera toda essa discussão. As companhias se aproveitam disso e já contando e com a ciência, através dos mecanismos de tecnologia, de que está praticando overbooking. Isso, se detectado e confirmado, é ilícito diante aos prejuízos que causa ao consumidor final”. O advogado ressalta que a Justiça tem levado em consideração tanto os danos materiais, como gastos com transporte, deslocamento, hospedagem, gasolina e alimentação, quanto os danos morais sofridos pelos consumidores.

*Com informações da repórter Camila Yunes