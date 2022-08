Explosão em restaurante deixa oito pessoas feridas em São Paulo

Defesa Civil informou que o acidente aconteceu por falha humana, devido a um erro no abastecimento de gás de uma empresa contratada; prédio vizinho, atingido por estilhaços, não sofreu abalos estruturais

Reprodução/Twitter/@BombeirosPMESP Restaurante atingido pela explosão de gás que resultou em oito pessoas feridas



Uma explosão ocorrida na rua Barão de Tefé, no bairro da Barra Funda, zona Oeste de São Paulo, deixou oito pessoas feridas na última sexta-feira, 5. De acordo com informações da Defesa Civil, a explosão ocorreu em decorrência de uma falha humana após uma companhia de gás realizar o abastecimento do comércio errado, no restaurante vizinho. A ação resultou na explosão e, entre os oito feridos, uma se feriu gravemente – que seria o dono do empreendimento. Outras sete feridos passavam em frente ao local no momento do acidente. Dez viaturas do Corpo de Bombeiros foram ao local para socorrer as vitimas, assim como duas viaturas do Samu. A Defesa Civil informou, ainda, que um prédio vizinho do local foi atingido por estilhaços, mas não sofreu abalos em sua estrutura. Os restaurantes envolvidos passarão por avaliações e perícias.

*Com informações da repórter Isabela Noleto