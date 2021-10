Exposição da Japan House é destaque em estação de metrô em São Paulo

20 telas divididas em 10 painéis com fotografias contam retrospectiva do que já foi apresentado na galeria desde a inauguração, em 2017

Instragram/@japanhouse Uma das exposições na Japan House leva o nome de Equilíbrio



Com o objetivo de difundir a cultura japonesa, a Japan House São Paulo apresenta uma mostra itinerante na estação eucaliptos, na linha 5-Lilás do metrô. A exposição conta com 20 telas, divididas em 10 painéis com fotografias que contam uma breve retrospectiva das exposições apresentadas na Japan House desde a inauguração, em 2017, até janeiro deste ano. Claudio Kurita, diretor de Operação e Eventos, diz que o intuito é atrair o público que ainda não conseguiu conhecer o espaço na Avenida Paulista. “Nós temos várias exposições que trabalham vários temas desde moda, design, e a gente trabalha com todas essas exposições, com essas fotos lá no metrô, incentivando as pessoas a pararem um pouquinho, admirarem essa retrospectiva e também convidando as pessoas a irem na Japan House”, afirma.

Uma das exposições na Japan House leva o nome de Equilíbrio. São mais de nove mil balões produzidos pela dupla japonesa Daisy Balloon e Takashi Kawada, diretor de arte e designer gráfico respectivamente. Os balões são cobertos por uma camada de película polarizada que faz com que, assim que a luz incide sobre eles, um espectro de cores semelhante ao da aurora boreal se revele no espaço ao redor. Tudo isso cria um efeito imersivo, pelos espaço onde o visitante pode caminhar. É a primeira vez que a Gisele Carvalho Barros visita a Japan House e gostou do que viu. “Tenho alguns amigos que já tinham vindo a algumas exposições aqui. E agora eu vim, especialmente, conferir essa exposição que me chamou muito a atenção, que é a do equilíbrio”, disse.

No andar de cima da casa, a mostra ”Parade um pingo pingando, uma conta, um conto” foi criada pela artista Yuko Mohri. São esculturas cinéticas e sonoras com elementos bastante improváveis, como espanadores, toalhas de mesa e instrumentos musicais. Trata-se de encontrar beleza nos objetos cotidianos, como prega a filosofia japonesa. A mostra Equilíbrio vai ate do dia 28 de novembro e a Parade ate o dia 14 de novembro. A Japan House fica aberta de terça-feira a sexta-feira, das 10 horas às 17 horas, e, aos sábados, domingos e feriados, das 9 horas às 18 horas.