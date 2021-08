Exposição imersiva de Claude Monet está em cartaz em São Paulo

Mostra, que fica em cartaz até o dia 19 de setembro, reproduz cenários da vida do pintor, como a tela ‘Impressão, nascer do sol’, que marca o início do impressionismo

São Paulo recebe a exposição interativa “Paisagens Impressionistas de Monet”. Logo na entrada, a reprodução do próprio ateliê do pintor, onde ele costumava receber seus convidados em Giverny, na Normandia. A exposição reproduz cenários da vida do pintor, como a tela “Impressão, nascer do sol”, que marca o início do impressionismo. As obras estão adaptadas para os visitantes conseguirem os melhores ângulos na hora de tirar as fotos. Aliás, esse é um dos objetivos: que a exposição seja publicada nas redes sociais. Andrea Calina, supervisora da operação, destaca a parte onde foram usados recursos de espelhos e projeções, uma experiência imersiva para os visitantes. “É uma sala de imersão muito grande, onde tem grandes projeções por toda uma parede. É uma sala mais ou menos de 200, 300 metros, onde você pode ver as obras do Monet aumentadas. É uma sala imersiva bastante significativa”, explica.

O público aprovou a visita. “Gostei, gostei bastante, porque a exposição é interativa. Você se sente realmente próximo da obra, do próprio Monet. É muito interessante a a forma como ele usa as cores, a luminosidade. Você percebe isso melhor numa exposição como essa”, relatou uma visitante. “Você realmente se sente lá, como se você estivesse na ponte, próximo da natureza mesmo, como ele retratou. Eu achei assim uma coisa maravilhosa, principalmente a forma da água, porque isso no quadro a gente já consegue perceber isso, mas ali, nessa parte interativa, você realmente entra dentro o quadro”, conta outra. A exposição fica em cartaz até o dia 19 de setembro. Quem tiver interesse em visitar “Paisagens Impressionistas de Monet”, pode adquirir os ingressos pelo Sympla ou na própria bilheteria do Shopping Pátio Higienópolis. A entrada custa R$ 40. Estudantes, idosos e crianças até cinco anos pagam meia entrada. A visitação é de segunda à sábado, das 10h da manhã às 21h30 da noite e nos domingos e feriados das 12h às 20h da noite.

*Com informações do repórter Victor Moraes