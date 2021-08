Fábio Faria rebate fala de Lula sobre regulamentação da mídia: ‘Não queremos retrocesso’

Ministro das Comunicações defendeu a liberdade de expressão e da imprensa; deputado Flávio Bolsonaro disse que o PT quer ‘executar seu projeto de poder’, o que inclui ‘calar todas as vozes contrárias’

Carolina Antunes /PR Fábio Faria questionou a fala do ex-presidente e defendeu a liberdade de expressão



O ministro das Comunicações, Fábio Faria, rebateu declarações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a regulamentação da comunicação no Brasil. O Partido dos Trabalhadores (PT) publicou, nas redes sociais, uma fala do petista, em que ele afirma que “é preciso atualizar a regulamentação da comunicação nesse país”. Em viagem pelo Nordeste, Lula disse que é necessário retomar a discussão. “É preciso atualizar a regulamentação do sistema de comunicação do país. O dono do jornal tem o direito de ter um editorial, mas na informação ele não pode ideologizar. A informação é o que aconteceu e vamos ter que discutir isso”, disse. Fábio Faria questionou a fala do ex-presidente.

“O PT tem falado reiteradamente sobre a regulação da mídia, e ontem mesmo voltou a repetir. Estamos em 2021 e temos que lutar pela liberdade de expressão e da imprensa, como defende o governo Jair Bolsonaro. Não queremos retrocesso”, afirmou no Twitter. O deputado Flávio Bolsonaro também se manifestou sobre a declaração. “Se o PT voltar ele não será tão ‘bonzinho’ como antes. Seus líderes estão velhos e querem executar seu projeto de poder, sua sociedade perfeita e isso passa por calar todas as vozes contrárias colocando um nome bonitinho nestas medidas, tais como ‘regulamentar a comunicação'”.

O PT tem falado reiteradamente sobre a regulação da mídia, e ontem mesmo voltou a repetir. Estamos em 2021 e temos que lutar pela liberdade de expressão e da imprensa, como defende o governo @jairbolsonaro. Não queremos RETROCESSO! pic.twitter.com/mJTYq5h65e — Fábio Faria 🇧🇷🇧🇷🇧🇷 (@fabiofaria) August 22, 2021

*Com informações da repórter Camila Yunes