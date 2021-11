Fachin vota contra novo pedido de liberdade para Roberto Jefferson

Ministro do STF afirmou que habeas corpus não é cabível e vai contra decisão monocrática proferida por Alexandre de Moraes após declarações do político

EDUARDO MATYSIAK/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Pedido de habeas corpus de Roberto Jefferson ainda será julgado por outros ministros



O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, relator de mais um habeas corpus com pedido de soltura de Roberto Jefferson, presidente afastado do PTB, votou contra a liberdade do político no plenário virtual nesta sexta-feira, 19. Para o ministro, não é cabível um HC em hipóteses como a dos autos, pois elas iriam contra a decisão monocrática proferida pelo ministro Alexandre de Moraes, que decretou a prisão preventiva de Jefferson. Os outros ministros da Corte terão até a próxima sexta-feira, 26, para apreciar o pedido impetrado pela ordem dos advogados conservadores do Brasil. Com isso, os magistrados vão decidir o futuro de Jefferson, acompanhando ou divergindo do relator. Esta é a segunda vez em menos de um mês que o plenário virtual se reúne para debater o pedido de liberdade do dirigente partidário, preso desde o dia 13 de agosto após ser acusado de praticar atos contra a democracia. No final de outubro o plenário do Supremo já havia formado maioria para negar a solicitação feita pela defesa para a libertação de Jefferson.

*Com informações do repórter Daniel Lian