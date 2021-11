Edição especial do ‘Direto ao Ponto’ discute o papel do Supremo

Programa comandado por Augusto Nunes vai ao ar a partir das 21h30 pelo canal Jovem Pan News, no YouTube, e pelo Panflix

Divulgação "Direto ao Ponto" desta segunda-feira discutirá o papel do Supremo Tribunal Federal



O programa “Direto ao Ponto” desta segunda-feira, 22, promoverá um debate temático sobre o papel do Supremo Tribunal Federal (STF) na sociedade. Decisões recentes da Corte, algumas consideradas arbitrárias por muitos juristas, causaram polêmica e geraram reações contrárias, sendo a mais destacada o protesto de 7 de setembro, que levaram milhares de pessoas às ruas em todo o Brasil. O deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ), por exemplo, é investigado no inquérito das fake news, ficou nove meses preso e acabou solto no último dia 8, após decisão do ministro Alexandre de Moraes, sob a condição de que não concederá entrevistas, ficará afastado das redes sociais e se manterá afastado dos demais suspeitos. Também foram presos após decisões da Corte o ex-deputado federal Roberto Jefferson, presidente nacional licenciado do PTB, e o jornalista Oswaldo Eustáquio. O STF ainda pede a extradição do jornalista Allan dos Santos, que está nos Estados Unidos. Ele é acusado de disseminar notícias falsas. O apresentador Augusto Nunes contará com as presenças de Thaméa Danelon, professora de processo penal e procuradora da República, Dircêo Torrecillas Ramos, professor doutor livre docente pela USP, professor de pós-graduação no EPD- Direito Constitucional Militar e no Instituto Federalista, membro da Academia Paulista de Letras Jurídicas, do Conselho de Estudos Avançados da Fiesp e do Conselho Superior de Direito da Fecomercio, e Marcos da Costa, advogado e presidente da OAB-SP entre 2013 e 2018.

Tradicional programa de entrevistas da Jovem Pan, o “Direto ao Ponto” não terá um convidado central pela quarta vez desde que estreou, em setembro de 2020. No último dia 9 de agosto, os jornalistas Allan dos Santos, Guilherme Fiuza, Leda Nagle e Paulo Eneas participaram de um programa temático sobre liberdade de expressão. Em 13 de setembro, dois dias após o 20º aniversário do atentado ao World Trade Center, nos Estados Unidos, especialistas falaram sobre o ressurgimento do Talibã. Em 23 de outubro, o tema foi os desafios e os caminhos da aprendizagem durante e após a pandemia do coronavírus. A última edição ao vivo, veiculada no dia 8 de novembro, teve o economista Maílson da Nóbrega como convidado. Para o ex-ministro da Fazenda, a expectativa para o Brasil em 2022 não é boa: “A economia tende a ser uma decepção”.