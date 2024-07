Falha nas linhas de trem de Paris afetam cerca de 800 mil pessoas

Conexões entre a capital francesa e cidades como Lille, Estrasburgo e Bordeaux, além do Eurostar, também foram prejudicadas

O diretor do sistema ferroviário francês relatou que os reparos estão em andamento



O recém ataque a linhas de trem na França têm afetado o acesso à capital nesta sexta-feira (26), com danos significativos às infraestruturas ferroviárias, especialmente nas linhas de metrô que conectam Paris ao leste e norte do país. O diretor do sistema ferroviário francês relatou que os reparos estão em andamento, com centenas de trabalhadores alocados para restaurar os cabos danificados. Ele estima que os reparos possam ser concluídos nas próximas horas ou até o final de semana. No entanto, cerca de 250 mil passageiros serão diretamente afetados nesta sexta, e quase 800 mil pessoas poderão enfrentar atrasos e cancelamentos de trens durante o fim de semana. As conexões entre Paris e cidades como Lille, Estrasburgo e Bordeaux, além do Eurostar que liga Londres a Paris, também foram prejudicadas.

O presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, expressou confiança nas autoridades francesas para resolver os problemas e garantir o sucesso da abertura da Olimpíada. Em Paris, o policiamento foi intensificado, com a presença de cerca de 45 a 50 mil agentes de segurança, incluindo soldados do exército, para prevenir qualquer tipo de ataque durante o período olímpico. A cerimônia de abertura, que faz referência ao ano de 2024, será um marco histórico, exigindo um controle de segurança rigoroso para proteger a população e os atletas.

Publicado por Luisa Cardoso