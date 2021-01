Falhas no fornecimento de energia afetam moradores do interior de SP

Segundo residentes de Indaiatuba, cinco transformadores queimaram no período de 10 dias no município

Thiago Lemos/Estadão Conteúdo Moradores sentem que são ignorados pela CPFL Energia, concessionária que atende a região



Um morador do bairro Itaici, em Indaiatuba, cidade do interior de São Paulo, relata que cinco transformadores de energia queimaram no período de 10 dias. Em outras vezes, segundo relato à Jovem Pan, o tempo chuvoso foi responsável pela falta do recurso. Nesta segunda-feira, 18, no entanto, não havia chuvas no bairro e mesmo assim, após um forte estouro no equipamento, a energia acabou.

No geral, os moradores dizem colecionar protocolos de reclamações e sentem que são ignorados pela CPFL Energia, concessionária que atende a região. Com isso, nenhuma solução permanente é apresentada e, além da interrupção dos serviços, os clientes temem perdas de equipamentos com alguma sobrecarga do sistema. No caso dos transformadores, quem mora na região relata que a demora para a substituição de cada equipamento beira 10 horas. Segundo os moradores, todas as interrupções de energia estão sendo comunicadas à Agência Nacional de Energia Elétrica, a Aneel. Até o momento, a Jovem Pan não recebeu retorno da CPFL Energia sobre o assunto.

*Com informações do repórter Fernando Martins