Falsa vidente e pai são presos por envolvimento em golpe milionário com obras de arte

Diana Rosa Stanesco e Slavko Vuletic estavam foragidos desde a semana passada após operação que deteve quadrilha responsável pela ação criminal

Reprodução Acervo de idosa incluía obras de pintores renomados, como Tarsila do Amaral



As duas únicas pessoas que ainda estavam foragidas acusadas de participar de um grande golpe de R$ 725 milhões contra uma idosa de 82 anos de idade foram presas pela polícia nesta terça-feira, 16. Diana Rosa Stanesco, de 37 anos, e o pai dela, Slavko Vuletic, foram presos ainda no âmbito da operação Sol Poente, deflagrada na semana passada, em Saquarema, cidade da região dos lagos, no Rio de Janeiro. Foi a vítima, Geneviève Boghici, que denunciou a quadrilha. A cabeça do esquema era a própria filha da idosa, Sabine Boghici, presa na semana passada. Diana Rosa Stanesco tinha dez anotações criminais. R$ 9 milhões foram desviados, segundo a polícia, das contas da idosa, além de 16 obras de arte, dentre as quais duas delas foram vendidas para o Museu Latino-Americano, da Argentina. Todos os membros da quadrilha foram indiciados por crimes de associação criminosa, estelionato, roubo, cárcere privado e extorsão. A Polícia do Rio de Janeiro e o Itamaraty se esforçam agora para tentar resgar as duas obras que foram vendidas. No acervo da idosa havia obras de alto valor assinadas por pintores Di Cavalcanti e Tarsila do Amaral.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga