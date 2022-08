Isaías do Borel é solto após Justiça autorizar prisão domiciliar no RJ

Soltura foi feita sob o argumento de que não haveria como prolongar de forma injustificada a permanência do traficante na cadeia

Flickr Traficante Isaías do Borel conquistou a prisão em domicílio depois de ficar mais de 20 anos na cadeia



Chefe do tráfico do Morro do Borel nos anos 80, conhecido como Isaías do Borel, passa a cumprir prisão domiciliar no Rio de Janeiro. A soltura foi concedida pela Justiça fluminense e tem gerado contestação e polêmica no Estado. Condenado por tráfico de drogas, Isaías da Costa Rodrigues foi solto nesta terça-feira, 17, por decisão da juíza Beatriz de Oliveira Monteiro, da Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Estado, determinou a prisão domiciliar sob o argumento de que não haveria como prolongar de forma injustificada a permanência do traficante na cadeia. Com condenações que somam mais de 40 anos de reclusão, Isaías ficou 22 anos na cadeia e, em 2012, ganhou liberdade condicional, mas foi preso novamente em 2015 pois teria trocado tiros com PMs de uma Unidade de Polícia Pacificadora. Na ocasião, Isaías estava novamente no comando do tráfico de drogas.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga