Falso médico é descoberto no RJ após erros de português em receita médica

Aleksandro Gueivara foi denunciado e afastado; em vez de escrever ‘potássio’, ele redigiu ‘potaciu’

Reprodução/Facebook Aleksandro Gueivara Aleksandro estava atuando em uma Unidade de Pronto Atendimento no Engenho Novo



Mais um falso médico foi descoberto atuando no Rio de Janeiro. Dessa vez, um estrangeiro, um português, que foi pego porque tropeçou no nosso idioma. Esse falso médico estava atuando em uma Unidade de Pronto Atendimento no Engenho Novo, na zona norte. Ele foi desmascarado após cometer um erro ortográfico em uma receita médica. Como ele não domina o idioma nacional e não sabia como usar o sistema da UPA, ele fez uma prescrição manual. O erro ocorreu na palavra potássio. Em vez do “SSIO” no final, colocou “CIU” nas últimas letras.

Isso chamou a atenção dos colegas, que já suspeitavam do falso médico. Ele também mostrava desconhecimento de procedimento básicos. Pacientes tentaram, no ultimo final de semana, solicitar remédios ao homem. Porém, eles não conseguiram porque o homem não tinha CRM. Aleksandro Gueivara foi denunciado e afastado. Agora, ele é investigado pela polícia. O falso médico já foi banido do cadastro da ONG que o contratou. Na última semana, um estudante de Medicina que abandonou a faculdade por falta de recursos foi preso em uma UPA. Itamberg Saldanha, que dava plantão na unidade de Realengo, usava carimbo e informações de um outro profissional.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga