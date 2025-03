Família pede doação de sangue para copiloto da Polícia Civil baleado

Felipe Marques Monteiro, de 45 anos, foi atingido na cabeça durante uma operação na Vila Aliança, uma área marcada pelo tráfico de drogas no Rio de Janeiro

Reprodução / Jornal da Manhã Felipe está internado no Hospital Municipal Souza Aguiar após passar por uma cirurgia



O estado de saúde do copiloto da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Felipe Marques Monteiro, de 45 anos, permanece grave após ser baleado na cabeça durante uma operação na zona oeste da cidade. O incidente ocorreu enquanto Monteiro sobrevoava a região da Vila Aliança, uma área conhecida pelo tráfico de drogas, a bordo de um helicóptero da corporação. Durante a operação, traficantes dispararam contra a aeronave, obrigando o piloto a realizar um pouso de emergência para socorrer o copiloto ferido.

Felipe Marques foi levado ao Hospital Miguel Cotto, na zona sul do Rio de Janeiro, onde passou por cirurgia. Inicialmente, ele deu entrada em estado gravíssimo, mas agora seu quadro é considerado grave, porém estável. A família de Monteiro está apelando à população por doações de sangue, essenciais para o tratamento do copiloto. Este apelo ressalta a solidariedade necessária em momentos críticos e a importância do apoio comunitário em situações de emergência.

A situação destaca a crescente violência enfrentada pelas forças de segurança no Rio de Janeiro, com um aumento significativo nos ataques a helicópteros e veículos blindados da polícia. Dados da Polícia Civil indicam que, após a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre operações policiais em favelas, houve um aumento expressivo nos ataques a equipamentos policiais, com números alarmantes de mais de 300% em alguns casos e mais de 600% em outros. Este cenário de violência crescente coloca em risco não apenas os agentes de segurança, mas também a população civil que vive nessas áreas conflituosas.

*Com informações de Rodrigo Viga

*Reportagem produzida com auxílio de IA