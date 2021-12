Famílias de MG e BA afetadas pela chuva vão receber vale-gás a partir desta segunda-feira

Para beneficiários de outros estados, valor começa a ser pago no dia 18 de janeiro; previsão é de que primeiro mês de auxílio seja de R$ 52

ROMEO CAMPOS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Famílias atingidas pelas chuvas em MG e BA passam a receber vale gás nesta segunda-feira



Mais de 100 mil famílias de municípios atingidos pelas chuvas em Minas Gerais e na Bahia começam a receber nesta segunda-feira, 27, o vale-gás, que dá a cada dois meses o valor de um botijão de 13 quilos. Para receber o benefício, é necessário que a família esteja cadastrada no programa Auxílio Brasil. O objetivo do governo é tentar reduzir os impactos do aumento do produto no orçamento das famílias de baixa renda. No dia 18 de janeiro, os pagamentos para beneficiários de outros estados serão iniciados e virão somados ao benefício do mês. Segundo o Ministério da Cidadania, em janeiro, o valor do auxílio-gás será de R$ 52. A Caixa Econômica Federal explicou que os cartões e senhas utilizados para saque do programa Auxílio Brasil também poderão ser utilizados para o recebimento do novo benefício. As consultas podem ser feitas pelos aplicativos Auxílio Brasil, Caixa Tem, ou pelo telefone “111”, canal de atendimento do banco.

*Com informações da repórter Luciana Verdolin