Preta Gil pede doações para cidades da Bahia: ‘Toda ajuda é bem-vinda’

Cantora usou as redes sociais neste domingo, 26, para pedir ajuda para as famílias desabrigadas após fortes chuvas que voltaram a atingir o Estado: ‘Precisam de nós’

Reprodução / Instagram @pretagil Preta Gil usou as redes sociais para pedir ajuda financeira destinada aos municípios atingidos pelas chuvas



A cantora Preta Gil usou as redes sociais neste domingo, 26, para pedir ajuda dos internautas para as famílias desabrigadas após as fortes chuvas que voltaram a atingir o Estado da Bahia. Em mensagem no Instagram, ela afirmou que “toda ajuda é bem-vinda” e compartilhou dados de uma ONG para as doações financeiras. “O Sul, Extremo Sul e Sudoeste da Bahia precisam de nós!! As fortes chuvas continuam deixando desabrigados por lá. Com isso, o @ligadobemoficial, @uniaobrorg e @uniao_bahia e todas as prefeituras das cidades atingidas estão juntos, em uma corrente de amor para arrecadar fundos para as famílias que mais precisam”, escreveu a cantora na publicação, que acompanha vídeos dos municípios alagados, como Itapitanga, Itororo, Camacan, Itaju, Pau Brasil, Dário Meira, Ilheus, Itajuipe, Itabuna e Floresta Azul.

A publicação, que recebeu apoio de outros famosos, também informa o ponto de coleta em Salvador para a doação de mantimentos e roupas. “A situação está devastadora! São 30 cidades na Bahia em estado de calamidade e muitas dessas submersas”, respondeu uma seguidora na publicação. A mensagem também foi compartilhada pela cantora e dançarina Lorena Improta no Instagram. “Vamos ajudar gente!”, escreveu na publicação de Preta Gil. Até a tarde da sexta-feira, 24, autoridades da Bahia haviam registrado 4.185 desabrigados, 11.260 desalojados, 286 feridos e 17 mortes em razão dos temporais. No total, 66 municípios estão em estado de emergência.