‘Faraó dos Bitcoins’ e vereador de Búzios são denunciados por lavagem de dinheiro

Justiça decretou a indisponibilidade de mais de R$ 1,5 milhão em bens dos alvos da operação

Reprodução/Jovem Pan News/Jornal da Manhã Glaidson Acácio dos Santos, conhecido como o faraó dos bitcoins



O “Faraó dos Bitcoins”, Glaidson Acácio dos Santos, e um vereador da cidade de Búzios, na região dos Lagos do Ministério Público, foram denunciados pelo Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio de Janeiro. Inclusive O vereador, Lorram Gomes da Silveira (PRTB), foi alvo de um mandado de busca e apreensão nesta sexta-feira, 19. Os dois são acusados de lavagem de dinheiro. Silveira esteve na mira da operação Criptolavagem do Gaeco. Na casa dele, os promotores apreenderam quase R$ 50 mil em espécie. O Ministério Público também mirou na ação desta sexta um homem conhecido como Carlos Alexandre da Silva. A justiça decretou a indisponibilidade de bens de Lorram e Carlos, algo em torno de R$ 1,5 milhão e mais R$ 486 mil de Glaidson. O Faraó dos Bitcoins está preso desde agosto do ano passado no Rio de Janeiro. A esposa dele está foragida, provavelmente nos Estados Unidos, de onde estaria comandando o esquema de pirâmide financeiras e criptomoedas arquitetado pelo marido. Glaidson é candidato a deputado federal pelo RJ.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga