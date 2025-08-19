Farmacêutica anuncia corte de 50% no preço do Ozempic nos EUA

Medida acontece após período de pressão do governo americano sobre os altos custos de medicamentos no país; para viabilizar desconto, empresa estabeleceu parcerias, como com a farmácia NovoCare

DIRCEU PORTUGAL/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Farmacêutica Novo Nordisk anuncia corte de 50% no preço do medicamento Ozempic nos Estados Unidos



A farmacêutica Novo Nordisk anunciou um corte de 50% no preço do medicamento Ozempic nos Estados Unidos. A medida é destinada a pacientes que pagam pelo tratamento em dinheiro, sem cobertura de seguro-saúde. A decisão ocorre após um período de intensa pressão do governo dos EUA sobre os altos custos de medicamentos no país. Com a redução, o valor do Ozempic, que tem a semaglutida como princípio ativo, poderá ser de US$ 499 por mês, o equivalente a R$ 2.700.

Para viabilizar o desconto, a empresa estabeleceu parcerias, como com a farmácia NovoCare e a plataforma GoodRx. Através da GoodRx, o medicamento Wegovy, também da Novo Nordisk e usado para o tratamento da obesidade, será oferecido pelo mesmo valor.

A redução de preços é vista como uma resposta direta às críticas sobre o custo dos tratamentos, uma pauta que tem sido levantada por políticos, incluindo o presidente Donald Trump. Além disso, a medida visa combater o mercado de versões manipuladas e não aprovadas do medicamento, que se popularizaram durante períodos de escassez de oferta e são consideradas potencialmente inseguras.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A notícia teve um impacto imediato no mercado financeiro:

As ações da Novo Nordisk subiram até 7,8%;

As ações da GoodRx dispararam 39%, registrando sua maior alta intradiária desde setembro de 2020;

A estratégia de vendas diretas e parcerias para facilitar o acesso segue um movimento similar ao de sua concorrente, Eli Lilly, em um mercado cada vez mais competitivo e atento à demanda por tratamentos mais acessíveis.

*Com informações de Bruno Meyer

*Reportagem produzida com auxílio de IA