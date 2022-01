Farmácias registram 4 vezes mais testes positivos para Covid-19 em uma semana

Entre os dias 27 de dezembro e 2 de janeiro, foram registrados 94.540 resultados de infecção pelo coronavírus; na semana anterior foram 22.283

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Segundo associação que representa o setor, 49% dos exames feitos no Rio de Janeiro deram resultado positivo e 46% dos feitos em São Paulo



Em apenas uma semana, os diagnósticos positivos para a Covid-19 de testes feitos em farmácias quadruplicaram. De acordo com a Associação Brasileira Redes Farmácias Drogaria (Abrafarma), entre os dias 27 de dezembro e 2 de janeiro, foram registrados 94.540 resultados positivos para a doença. Na semana anterior, foram 22.283. O volume de testes feitos nas farmácia também aumentou consideravelmente: de 190 mil para 280 mil. Quase metade dos exames feitos no Rio de Janeiro e São Paulo deram positivo. Ao todo, 49% dos fluminenses que buscaram as farmácias na semana passada estavam com a doença e 46% dos paulistas. Segundo a Abrafarma, os volumes ainda estão distantes do pico observado em maio e junho de 2021, mas ainda representam um cenário preocupante. Após sucessivas altas nos testes positivos de janeiro a junho, o mês de julho deu início a uma tendência de recuo, em função dos avanços no processo de imunização. Em novembro, o percentual de casos esteve pela primeira vez abaixo de 10%. No entanto, dezembro registrou uma evolução de 188% nos resultados positivos.

*Com informações da repórter Nanny Cox