Fávaro escapa da reforma ministerial e deve continuar na Agricultura após desgaste em CPI

FáTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Carlos Fávaro, ministro da Agricultura e Pecuária



Apesar da pressão sofrida, principalmente na CPI do MST, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, deve escapar da reforma ministerial e permanecer no cargo. A informação de bastidor foi dada pelo repórter Bruno Pinheiro, da Jovem Pan News. Aliados do ministro apontam que ele está forte no governo, mesmo depois de ter protagonizado momentos de tensão com o relator da CPI, Ricardo Salles (PL), na última quinta-feira, 17. No Congresso Nacional, existiriam duas reclamações principais contra Fávaro. A primeira é o repasse de verbas, que estaria muito abaixo do que era aguardado por aliados. Também é questionada a falta de interlocução do Ministério da Agricultura com os senadores de deputados que representam o setor do agronegócio. Por isso, parlamentares argumentam que seria necessário inserir a pasta na reforma ministerial.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viaja neste domingo, 20, à África do Sul. Após o retorno do compromisso diplomático, Lula deve participar de uma nova reunião para definir as alterações na Esplanada dos Ministérios em troca de apoio de partidos do Centrão, como o Republicanos e o Progressistas, nas próximas votações do Congresso Nacional.

*Com informações do repórter Bruno Pinheiro