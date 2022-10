Polícia Militar prende dois suspeitos de atirar em policiais em colégio eleitoral de SP

Segundo a SSP, foram registradas 178 ocorrências, 86 pelo crime de boca de urna

ADELEKE ANTHONY FOTE/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Secretaria de Segurança Pública de São Paulo registrou 178 ocorrências nas eleições do último domingo, 2



Durante as eleições deste domingo, 2, dois policiais militares foram baleados enquanto faziam segurança de uma escola, no bairro Cidade Dutra, em São Paulo, que servia de colégio eleitoral. Ambos foram socorridos e levados ao Hospital das Clínicas com urgência pelo helicóptero Águia da Polícia Militar (PM). Ao menos dois homens foram presos na ação e há registros de que outros foram mortos no confronto com os policiais que atenderam a ocorrência. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) também comunicou que houve uma tentativa de assalto em um colégio no bairro do Morumbi que estava aberto para o pleito. A Rota foi acionada e baleou o suspeito do crime, que foi levado ao Hospital do Campo Limpo. Na região da Avenida Paulista, em uma universidade que funcionava como local de votação, um elevador parou e causou transtornos para os eleitores. Ao menos seis pessoas ficaram presas no transporte por algumas horas. No mesmo local de votação, um casal foi preso fazendo campanha, a chamada “boca de urna”. Segundo a SSP, foram registradas 178 ocorrências, dessas 86 pelo crime de boca de urna.

*Com informações da repórter Carolina Abelin