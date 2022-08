Feira em São Paulo mostra inovação no setor de telecomunicações

Diretor e CEO do grupo Jovem Pan participam e destacam a necessidade de se aproximar cada vez mais do público, oferecendo diversas opções para acessar os conteúdos

Reprodução/Jovem Pan News/Jornal da Manhã CEO do grupo Jovem Pan, Roberto Araújo



Novas tecnologias e negócios voltados ao setor de mídia e entretenimento estão nos holofotes e no centro de debates em São Paulo. Após três anos sem ocorrer de forma presencial, por causa da pandemia da Covid-19, a Set Expo voltou para colocar no centro das discussões atores que decidem os rumos do fortalecimento dessa indústria, que movimenta todas as camadas sociais. Em um mesmo local, um congresso e uma exposição reunindo especialistas e profissionais de mercado dos mais variados meios de comunicação. O presidente da feira, Carlos Fini, destaca que ela é uma oportunidade para discutir novas ideias e se atualizar com o que há de mais recente na área. “Muita ferramenta nova foi desenvolvida a toque de caixa, especialmente recursos de profissão remota, conectividade, recursos de videoconferência, recursos de produção de casa. Acho que todo o mercado de mídia tem processos novos, sistemas novos, tecnologias novas, a serem utilizados”, pontuou Fini. O CEO do grupo Jovem Pan, Roberto Araújo, indica que, atualmente, há uma busca incessante por novos formatos porque há público consumidor para todo tipo de produto: “Os hábitos de consumo de público mudam. A cada hora as pessoas assistem TV linear ou ‘on demand’ ou no celular ou na TV a cabo. Então a gente tem que ter conteúdo e distribuição para pegar a jornada de consumo da nossa audiência e conquistar audiências novas também”.

O diretor de conteúdo da Jovem Pan, Carlos Aros, diz que, hoje, o engajamento é muito maior e que, por isso, é preciso ficar atento a todas as janelas, para otimizar o compartilhamento e a distribuição dos conteúdos em multiplataforma, dando sempre opções de escolha a ouvintes, internautas e telespectadores. “A Jovem Pan é um grupo que possui rádios, televisão por assinatura, plataformas digitais. O nosso negócio é a construção de novas oportunidades, de novas janelas, quais são as telas, as interfaces com o consumidor. E o nosso grande exercício diário é fazer com que quem está nos ouvindo agora no rádio tenha a melhor experiência possível. Quem está nos assistindo pela tela da televisão, tenha a melhor experiência possível. E que quem está nos acompanhando pelo smartphone ou computador, que tenha a melhor experiência sem igual. De modo que o nosso exercício constante é fortalecer a presença junto da nossa audiência”, afirma. O futuro está no foco das empresas. O desafio é criar estratégias digitais, desenvolvendo conteúdos a fim de potencializar novos negócios.

*Com informações do repórter Daniel Lian