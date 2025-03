Feirão Serasa Limpa Nome encerra na próxima quarta-feira

Mais de 68 milhões de brasileiros inadimplentes terão a oportunidade de negociar suas dívidas na 33ª edição do evento, que visa facilitar a regularização de pendências financeiras

LUIS LIMA JR/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Prazo para aproveitar essas condições especiais se encerra na quarta-feira, 26 de março



A 33ª edição do Feirão Serasa Limpa Nome, que começou em 17 de fevereiro, está prestes a chegar ao fim. Este evento, que se encerra na próxima quarta-feira, oferece uma chance valiosa para que consumidores inadimplentes possam regularizar suas dívidas. De acordo com dados da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito, mais de 68 milhões de brasileiros enfrentam dificuldades financeiras atualmente. O feirão conta com a participação de mais de 10 mil empresas parceiras, que oferecem descontos que podem chegar a 99% e parcelamentos em até 72 vezes.

Para aqueles interessados em negociar suas dívidas, a Serasa disponibiliza diversos canais de atendimento. Os consumidores podem acessar os canais digitais da Serasa ou comparecer pessoalmente às agências dos Correios em todo o país. Através do aplicativo da Serasa, é possível verificar as ofertas disponíveis, sendo essencial a leitura dos termos e condições. Além disso, há a opção de ligar gratuitamente para o número 08591 5161 para discutir as alternativas de negociação. O prazo para aproveitar essas condições especiais se encerra na quarta-feira, 26 de março.

Enquanto isso, o crédito consignado privado tem gerado discussões, especialmente após superar 10 milhões de simulações em poucas horas. Muitos consumidores estão utilizando esse tipo de crédito para quitar dívidas no Serasa, o que levanta questões sobre a lógica financeira dessa prática. O crédito consignado permite que o consumidor use seu próprio Fundo de Garantia como garantia para obter empréstimos com juros reduzidos.

