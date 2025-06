Festas juninas devem movimentar R$ 389 milhões em São Paulo

De acordo com dados do Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET), são esperados 520 mil turistas entre os meses de junho e agosto, que movimentarão diretamente a economia do estado

Foto: Divulgação/Prefeitura de Araçatuba Diferente de eventos com data fixa, como o carnaval, o São João é celebrado durante todo o mês de junho



O mês de junho é tradicionalmente associado às festas juninas, que não apenas celebram a cultura popular, mas também impulsionam o consumo de produtos típicos e movimentam a economia paulista. A temporada de São João foi oficialmente aberta, trazendo consigo bandeirinhas coloridas, caldos quentes, quentão, touro mecânico e muito arrastapé. As festas juninas, reconhecidas como uma manifestação cultural nacional, ganharam ainda mais destaque em 2025 com a campanha “Conheça o turismo junino” do Ministério do Turismo. Diferente de eventos com data fixa, como o carnaval, o São João é celebrado durante todo o mês de junho, com destaque para os dias de Santo Antônio, São João e São Pedro. Em São Paulo, centenas de festas ocorrem, incluindo o famoso São João de Nóis Tudim, no Centro de Tradições Nordestinas (CTN), que espera atrair 360 mil pessoas até 27 de julho.

No CTN, os visitantes encontram uma variedade de comidas típicas, desde caldinhos servidos pela chefe Silvia Mara de Rico até pratos nordestinos como o acarajé da chefe Flora Diniz. O evento atrai visitantes de diversas regiões, como Carlos Eduardo Pinheiro, de Piracaia, que veio especialmente para dançar forró. Segundo o Centro de Inteligência da Economia do Turismo, cerca de 520 mil turistas devem participar das festas juninas em São Paulo, gerando um impacto econômico de R$ 89 milhões nos municípios do litoral e interior.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O Instituto Locomotiva aponta que mais da metade dos brasileiros pretende gastar até R$ 200 nas festividades deste ano. Com tanta animação e tradição, as festas juninas prometem ser um sucesso, não apenas como uma celebração cultural, mas também como um motor econômico significativo para a região. As festividades de junho, com suas cores, sabores e ritmos, continuam a encantar e unir pessoas de todas as idades, reafirmando a importância das tradições populares no coração do Brasil.

*Com informações de Valéria Luizette

*Reportagem produzida com auxílio de IA