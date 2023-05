Festival SneakerX reúne colecionadores e admiradores de tênis em São Paulo

Feira dedicada ao movimento sneakerhead também traz atrações musicais, arte e esporte voltados à cultura urbana; evento continua neste domingo, 21, das 14h até às 22h, na ARCA

Divulgação/Festival SneakerX Festival SneakerX reúne amantes da cultura urbana em São Paulo



Neste final de semana, São Paulo sedia o SneakerX, evento inédito dedicado aos entusiastas da cultura sneaker ou sneakerheads, movimento que surgiu na década de 80 nos Estados Unidos e que reúne pessoas apaixonadas por tênis, são admiradores e colecionadores de modelos exclusivos e diferentes. O movimento tem ganhado força no Brasil como uma manifestação cultural urbana cada vez mais presente. Em entrevista à Jovem Pan News, Eduardo Vespo, que é um dos expositores da feira, falou sobre a cultura de consumo deste tipo de artigo: “Tênis, assim como o carro, tem uma exclusividade e uma tiragem também. Digamos que um tênis tenha sido pouco produzido, ele gera uma oferta menor e uma demanda muito grande. Quando a gente une ele a pessoas de influência no mundo, o tênis se torna muito exclusivo e muito desejado por sneakerheads, colecionadores e o público em geral. Imagina você ter um tênis que foram produzidos 500 no mundo inteiro. Isso gera uma demanda muito grande. E todos nós, sneakerheads, ficamos loucos para conseguir o tênis”.

Na feira, colecionadores exibem seus pares de calçados mais desejados pelos consumidores e fazem trocas e vendas dos artigos. Para além dos tênis, o evento também traz muita música, expositores e outros elementos da cultura urbana de forma ampla e bastante diversa. Há espaços para a prática de esportes que têm ligação com o movimento, como o skate e o basquete. Artistas plásticos também pintam calçados que serão leiloados na feira. Rodrigo Clemente, que é um dos idealizadores do evento, destacou a abrangência do movimento: “É uma paixão absurda que está envolvendo muito o mercado brasileiro. Hoje tem um número muito grande de colecionadores e pessoas aficionadas por sneakers. É um mercado que tende a crescer muito e, a cada ano, cada vez mais. Por isso que a gente está fazendo um festival que acaba englobando toda essa cultura e trazendo todas as tribos que amam os tênis e aquilo que compõe eles”. O primeiro dia da SneakerX foi bem movimentado e o evento continua neste domingo, 21, das 14h até às 22h, na ARCA, espaço localizado na avenida Manuel Bandeira, 360, no bairro da Vila Leopoldina.

*Com informações da repórter Camila Yunes