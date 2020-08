FGTS emergencial: Caixa inicia nesta segunda pagamento para nascidos em junho

A expectativa é que mais de R$ 3 bilhões sejam liberados para cerca de cinco milhões de trabalhadores nascidos no mês de junho

ADAILTON DAMASCENO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO



A Caixa Econômica Federal inicia nesta segunda-feira, 03, o pagamento saque emergencial do FGTS para aproximadamente 5 milhões de trabalhadores nascidos no mês de junho. A expectativa é que mais de R$ 3 bilhões sejam liberados. O dinheiro será depositado na conta poupança social digital aberta, automaticamente, pelo banco em nome dos trabalhadores. Cada um receberá até R$1.045,00 a depender dos saldos de todas as contas ativas e inativas do Fundo de Garantia. Logo após o crédito, será possível realizar compras em supermercados, padarias, farmácias e outros estabelecimentos com o cartão de débito virtual e o QR Code, por meio de mais de 9 milhões de maquinas de cartão espalhadas pelo Brasil.

O trabalhar também poderá realizar o pagamento de contas de água, luz, telefone, gás e boletos em geral. Para receber o saque emergencial do FGTS é preciso estar com os dados cadastrais atualizados. Os trabalhadores nascidos entre os meses de janeiro e maio devem acessar o aplicativo FGTS, completar os dados cadastrais e então solicitar a abertura da conta poupança social digital. O valor disponível e a data do crédito serão informados em seguida. O saque emergencial tem como objetivo o enfrentamento do estado de calamidade pública, reconhecido pelo governo federal, em razão da pandemia da Covid-19. A expectativa é que quase R$ 38 bilhões sejam liberados para quase 60 milhões de trabalhadores durante todo o calendário de pagamentos.

