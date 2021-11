Rio de Janeiro retoma vacinação contra a Covid-19 na quarta-feira

Expectativa é vacinar pessoas de de 63 e 64 anos com a terceira dose; ao todo, mais de 2 milhões de cariocas ainda não foram imunizados

A secretaria municipal de Saúde do Rio de Janeiro recebeu mais 162 mil doses de vacinas contra a Covid-19. Com isso, a vacinação será retomada a partir da quarta-feira, 3. A expectativa é poder imunizar pessoas de de 63 e 64 anos com a terceira dose e dar continuidade à aplicação em adolescentes de 12 anos. As pessoas que não tomaram a segunda dose não precisam passar pela repescagem e podem procurar os 280 postos espalhados pelo município para o reforço vacinal. Ao todo, mais de 2 milhões de cariocas ainda não foram imunizados. Na semana passada, um decreto do governo municipal estabeleceu o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em espaços abertos. No entanto, de acordo com autoridades, profissionais da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) acham que a decisão pode ser precipitada já que o Rio de Janeiro foi epicentro de variantes de preocupação, como a Delta e Mu. Embora não seja mais necessária em locais abertos, o item de proteção continua sendo exigido para uso do transporte público e em locais fechados.

*Com informações do repórter Matheus Koelzer