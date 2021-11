Fiocruz alerta que retomada de eventos com aglomeração não é recomendada

Pesquisadores afirmam que as celebrações só deveriam voltar quando o Brasil atingisse 80% de cobertura vacinal da população total, incluindo crianças e adolescentes; atualmente, índice é de 55%

EFE/EPA/ANDRE KOSTERS/Archivo Coronavírus/Covid-19/Portugal



O novo boletim do Observatório da Covid-19, produzido pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), traz um alerta para a realização de eventos sociais com aglomeração. Os pesquisadores defendem que os eventos deveriam ser retomados apenas quando atingíssemos 80% de cobertura vacinal da população total, incluindo crianças e adolescentes, e não apenas a população adulta. De acordo com o documento, o país atingiu recentemente 55% da população com a imunização completa – longe do desejado. Enquanto isso, a recomendação é que atividades com maior concentração e aglomeração de pessoas sejam realizadas apenas com comprovante de vacinação. A Fiocruz destaca ainda que países do leste europeu e Estados Unidos vêm apresentando surtos de Covid-19 em condições de baixa cobertura de vacinação, o que deve ser evitado no Brasil. Números trazidos pelo observatório dão conta de que o cenário brasileiro ainda é de estabilidade nas taxas de transmissão da doença e que, embora o registro de casos e mortes se mantenha em queda, a taxa de positividade dos testes de diagnostico permanece alta.

*Com informações da repórter Carolina Abelin