Fiocruz entrega 80 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 e inicia produção 100% nacional

Até agora, a fundação dependia exclusivamente de matéria-prima importada para poder produzir os imunizantes

EFE/EPA/FAZRY ISMAIL O IFA será produzido na unidade Bio-Manguinhos, no Rio de Janeiro



A Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz) anunciou na sexta-feira, 31, que começou a fabricar o primeiro lote de pré-validação com o Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) produzido na unidade Bio-Manguinhos, no Rio de Janeiro. Até agora, a Fiocruz dependia exclusivamente da substância importada para poder produzir vacinas contra a Covid-19. É um marco para a produção independente dos imunizantes no Brasil. A fundação fez um balanço da produção e entrega de vacinas até agora: foram enviadas mais de 80 milhões de doses da AstraZeneca para o Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. Dessas, 76,4 milhões vacinas foram produzidas no Brasil e 4 milhões foram importadas prontas do Instituto Serum, da Índia. Só nesta sexta feira, a Fiocruz concluiu a entrega de mais um lote com 2,2 milhões de doses do imunizante.

*Com informações da repórter Elisângela Almeida