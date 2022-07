Flávio Bolsonaro cobra nova investigação sobre facada de Adélio Bispo no presidente

Senador e filho de Jair Bolsonaro não acredita que a facada tenha sido um crime cometido apenas por uma única pessoa

O senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro (PL), voltou a falar nesta quarta-feira, 27, sobre o caso Adélio Bispo. Na última segunda, 25, Adélio passou por uma nova avaliação emocional e psicológica, para saber se ele continua na mesma situação de quando o juiz federal deu a sentença ou se houve qualquer evolução no quadro dele, podendo chegar à liberdade de Adélio Bispo. O resultado do exame deverá sair em 30 dias. Bispo foi detido em Juiz de Fora no ano de 2018 horas após esfaquear o então candidato à presidência Jair Bolsonaro. Na delegacia, Bispo confessou o crime e disse que agiu sozinho. Entretanto, o senador Flavio colocou essa questão sob suspeita, que aguarda que a Polícia Federal investigue se Bispo agiu de fato sozinho. “Eu particularmente não acredito que ele tenha agido sozinho. Ninguém consegue se movimentar pelo Brasil estando desempregado, gastando dinheiro com hospedagem, com transporte, com comida, com alibi que foi falsamente montado para ele, como se ele estivesse na Câmara dos Deputados no momento em que ele tentou matar o presidente. Eu fico satisfeito que as investigações estejam indo para essa linha, porque há um grande atentado à democracia. E o presidente Bolsonaro, mais do que ninguém, é contra a violência na política, porque ele foi a principal vítima, de verdade, lá em 2018”, disse Flavio.

*Com informações do repórter Bruno Pinheiro