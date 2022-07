‘Tenho confiança que Bolsonaro será reeleito pelas urnas eletrônicas’, diz vice-presidente do PL

Deputado Capitão Augusto participou de reunião com o ministro Edson Fachin, do TSE, para indicar duas pessoas do Instituto Voto Legal que deverão acompanhar o processo eleitoral para garantir que ele realmente seja transparente

Luis Macedo/Câmara dos Deputados Vice-presidente nacional do PL, deputado capitão Augusto



O vice-presidente do PL, o deputado federal Capitão Augusto (PL-SP), e também o presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, se reuniram na última quarta-feira, 27, com o ministro Edson Fachin, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Augusto disse acreditar no sistema eleitoral brasileiro, mas que o partido contratou dois funcionários do Instituto Voto Legal para acompanharem todo o processo, garantindo a segurança. Ele ainda afirmou acreditar que as urnas eletrônicas são seguras e que o presidente Jair Bolsonaro (PL) deverá se reeleger por elas. “Eu, como aliado de primeira hora do presidente Bolsonaro, desde que ele decidiu ser candidato, tenho muita confiança que ele será reeleito pelas urnas eletrônicas. Mas vamos acompanhar para, quando encerrar, a gente possa falar que realmente o processo ocorreu dentro da mais perfeita lisura e transparência. E vamos acreditar nisso”, afirmou o deputado em entrevista ao vivo para o Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, nesta quinta-feira, 28.

“Nós solicitamos essa reunião com o ministro Fachin para explicar porquê nós contratamos os integrantes do Instituto Voto Legal para acompanhar essas eleições. Da mesma forma que nós acreditamos que as eleições transcorrerão sem nenhum problema, de forma transparente, com toda a lisura que a democracia exige e merece, nós também temos esse cuidado de colocar esse Instituto para acompanhar as eleições, acompanhando todo o processo eleitoral. O primeiro intuito dessa reunião foi falar dessa questão. Falando por mim, não pelo Partido Liberal, eu acredito muito na questão das eleições. O presidente Bolsonaro e toda a sua família nunca perderam uma eleição que disputaram, inclusive tendo o próprio deputado Eduardo Bolsonaro como o deputado mais votado da história do Brasil com essas urnas eletrônicas. Eu confio muito na reeleição do presidente Bolsonaro. Nenhum presidente que, até hoje, disputou a reeleição perdeu. Não será o presidente Bolsonaro que irá perder essas eleições com a popularidade que teve. Estive na convenção do PL no Macaranãzinho neste domingo, cheguei 8 horas da manhã. E, logo no início, já havia filas quilométricas. Mais de 12 mil pessoas. o estádio lotado. Não será um presidente com essa popularidade que vai perder essas eleições. Nós vamos acompanhar esse processo eleitoral”, complementou o parlamentar.

Segundo o capitão Augusto, o PL vai acompanhar o processo eleitoral em respeito ao presidente Bolsonaro e seus seguidores que desconfiam das urnas. “O partido respeita a opinião do presidente Bolsonaro e os cerca de 15%, provavelmente, de brasileiros que desconfiam das urnas eletrônicas. E nós não podemos ter qualquer tipo de desconfiança sobre as urnas. Por isso nós estamos acompanhando. Inicialmente, indicamos o Instituto Voto Legal, mas ele não preenchia os critérios que o TSE exige, mas o TSE permite que a gente indique pessoas para acompanhar o processo. Então são dois integrantes do Instituto Voto Legal que, a partir de segunda-feira, já vão estar com os técnicos do TSE para explicar passo-a-passo de todo o processo. A intenção do PL é acompanhar e colaborar. E essa questão tem em todas as eleições, porque o TSE convida todos os partidos para participarem, mas nenhum participa. Mas, desta vez, respeitando a opinião do presidente Bolsonaro e essa grande faixa de eleitores do Brasil, nós vamos acompanhar mais de perto”, disse. “Como diz o jargão do direito, não basta ser honesto, tem que parecer honesto também. Sabemos que uma parcela da população não confia nas urnas eletrônicas. E nós estamos lá com o Instituto Voto Legal justamente para acompanhar, para que nada saia da normalidade”, finalizou.