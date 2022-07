Ciro Nogueira espera reflexo de auxílios nas pesquisas em breve

Ministro-chefe da Casa Civil afirmou ainda que, em caso de uma reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL), os benefícios serão mantidos

Isac Nóbrega/Presidência da República Ciro Nogueira (PP-PI) e Jair Bolsonaro participam de evento de inauguração de ponte entre Piauí e Maranhão



Em entrevista à Jovem Pan News, o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP), falou sobre um requerimento da equipe de responsabilidade fiscal do Tribunal de Contas da União (TCU) que está sugerindo que o Governo Federal responda a diversos questionamentos em relação à implementação do aumento do Auxílio Brasil para R$ 600 e do Pix Caminhoneiro de R$ 1 mil. De acordo com o ministro, os benefícios não vão comprometer as dívidas do governo.

“Caminhoneiros, taxistas e a população que mais precisa, que estão esperando esse recurso para melhorar um pouquinho seu padrão de vida estão garantidos graças ao trabalho do presidente Bolsonaro”, declarou. Nogueira disse também que está certo que a chegada dos benefícios vai refletir diretamente nas pesquisas eleitorais divulgadas: “A população daqui a pouco vai ver quem realmente não tem discurso só de palavras, tem ações. E esse é um governo de ações”. O ministro-chefe da Casa Civil afirmou ainda que, em caso de uma reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL), os Auxílio Brasil, o Vale Gás no valor de R$ 1,2 mil e também os auxílios a caminhoneiros e taxistas serão mantidos.