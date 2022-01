Foguete fora de controle da SpaceX deve colidir em breve com a lua

Expectativa é que incidente ocorra no lado oculto do astro, o mais distante da Terra, no dia 4 de março; situação não poderá ser vista a olho nu, mas servirá para o desenvolvimento de estudos sobre a resistência do solo lunar

Banco de imagens/Pixabay A lua é o único satélite natural do planeta Terra



Um foguete fora de controle está perto de colidir com a lua. O Falcon 9, foguete não tripulado, foi lançado em 2015 pela SpaceX, empresa do bilionário Elon Musk. Esta será a primeira vez que um objeto espacial criado pelo homem vai se chocar acidentalmente com o único satélite natural da Terra. O foguete passou sete anos no espaço, perdido, após conseguir chegar em seu segundo estágio, que é aquele em que o veículo se desprende do seu lançador. O objetivo inicial do lançamento era colocar na órbita da Terra um satélite meteorológico. Após atingir uma altura bastante elevada, o foguete não teve combustível para retornar à atmosfera terrestre ou mesmo para vencer a gravidade do sistema Terra-lua. O Falcon 9 vagou pelo espaço, desde então, até ser descoberto por astrônomos e pesquisadores. A divulgação do achado foi feita pelo site americano Airs Tecnica. De acordo com os astrônomos que estão acompanhando a rota do Falcon 9, a expectativa é que ele se choque com o lado oculto da lua, o mais distante da Terra, no dia 4 de março. A colisão do veículo espacial de quatro toneladas não poderá ser vista a olho nu, mas servirá para o desenvolvimento de estudos sobre a resistência do solo lunar.

*Com informações do repórter Victor Hugo Salina